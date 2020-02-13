Елена Проклова раскрыла размер своей пенсии

13.02.2020, 8:30, Разное

Отечественная киноактриса Елена Проклова в одном из недавних интервью раскрыла размер своей пенсии. Артистка считает, что назначенная ей сумма пособия не соответствует тому, что сделано на благо страны, но при этом не осуждает власти, понимая непростую экономическую ситуацию.
Елена Проклова признаётся, что ежемесячно получает от государства пенсию в размере 18 тысяч рублей. На эти средства выжить сложно, но столичные власти помогают работникам культуры, имеющим звание народного или заслуженного артиста, начисляя доплаты. Сумму, которую получает от мэрии, актриса не назвала, но отметила, что на жизнь ей хватает, хотя и приходится быть «скромнее», чем раньше.

Артистка констатировала, что не сохранила договора, подтверждающие её съёмки в большом количестве картин. Возможно, документы могли бы немного изменить ситуацию, и Елене Прокловой назначили пенсию выше, но в этом случае многим артистам, привыкшим «жить красиво» и не разочаровывать поклонников, помогает «держаться на плаву» доплата от мэра Москвы Собянина.



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Елена Проклова раскрыла размер своей пенсии

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