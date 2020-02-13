Французский фигурист ответил Костомарову на слова о «голубом» катании

13.02.2020, 8:30, Новости дня

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в паре с Габриэлой Пападакис в танцах на льду, ответил на критику российского олимпийского чемпиона Романа Костомарова, сообщили СМИ.

Сизерон посмеялся над замечаниями Костомарова и пообещал внимательнее изучить их.

«Если Роман не видит во мне мужчины, наверное, это его проблема, а не моя –  разве не так? Как вариант, можем прислать ему в подарок очки», – передает «Бизнес Online» слова Сизерона.

Ранее Костомаров в интервью «Спорт-Экспрессу» раскритиковал катание Сизерона и назвал катание француза «голубым». 



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Французский фигурист ответил Костомарову на слова о «голубом» катании

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