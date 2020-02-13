Ученые: Согнуть алмаз можно

13.02.2020, 8:30, Новости дня

Команда научных специалистов провела исследование, в результате которого нашла способ сгибать и деформировать алмазы.

Не секрет, что на сегодняшний день самым твердым минералом на Земле является алмаз. Долгое время эксперты изучали алмазы и анализировали их свойства. Однажды группа ученых предположила, что даже этот твердый минерал можно научиться деформировать. Добиться данного результата сразу не удалось, поскольку алмазы не поддавались влиянию огромного количества способов, используемых для сгибания минералов. Затем исследователи решили использовать электрическое поле. В ходе эксперимента с алмазными наноиглами, их все же удалось согнуть под углом в 90 градусов.

Специалисты считают, что в будущем их достижения можно будет активно использовать в ходе разработки сверхконденсаторов, а также при изготовлении оптических фильтров.