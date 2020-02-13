Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США

13.02.2020, 8:30, Новости дня

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Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах. Об этом сообщает Reuters.

"Сандерс так же поляризован, как и Трамп, и он разрушит нашу экономику и не заботится о наших военных", — написал в Twitter Бланкфейн, который возглавлял американский банк Goldman Sachs во время финансового кризиса. Он также заявил, что РФ будет поддерживать Сандерса.

На вопрос, согласен ли он с замечанием Бланкфейна о том, что Сандерс, став президентом, "разрушит" экономику, Мнучин сообщил журналистам в среду: "Я думаю, что Ллойд Бланкфейн не может быть более прав в этом".

Между тем, сторонники Сандерса напомнили о связи Бланкфейна с финансовым кризисом.

"Вот как выглядит и звучит паника со стороны элиты Уолл-стрит", — написал в Twitter менеджер кампании Сандерса Фаиз Шакир.

Бланкфейн ранее критиковал предложение Сандерса и сенатора Элизабет Уоррен о "налоге на богатство". В ноябре он заявил, что этот план "совершенно неосуществим", поскольку он потребовал бы ежегодной оценки стоимости имущества налогоплательщиков.



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Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США

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