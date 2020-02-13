Москвичам пообещали «фантастическую» погоду

13.02.2020, 8:26, Новости дня

В выходные в западные регионы РФ придет мощный атлантический циклон, который к понедельнику доберется до Москвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил ТАСС, что в настоящее время над Атлантикой развивается циклон, «по своему давлению супертропический».

«Такое редко встретишь даже в тропиках, где они бывают. Давление невероятно низкое – 930-935 гектопаскалей [697,5-701,3 мм ртутного столба в эпицентре циклона]. По некоторым прогнозам, будет и менее 930 гектопаскалей», – сообщил он.

«Это фантастически. Наша территория начнет его ощущать уже в выходные, в первую очередь западные регионы. Их ждет усиление ветра», – отметил Вильфанд.

По его словам, в Москве резко изменится погода, усилится ветер, упадет атмосферное давление.

Между тем заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила «Российской газете», что температура на всей европейской территории РФ в марте ожидается в пределах климатической нормы.

По ее словам, немного теплее, чем обычно, может быть на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири, Урала. Около климатической нормы температура ожидается на Чукотке, Камчатке, Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, в Приморье. На остальной части Дальнего Востока будет теплее нормы примерно на один градус.

В Москве, по данным синоптиков, температура также ожидается около нормы и чуть выше. По ночам возможны заморозки до минус 5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 6.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве на четверг.



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Москвичам пообещали «фантастическую» погоду

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