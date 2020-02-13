«Не нужно это есть»: Лера Кудрявцева показала отбирающую корм у кота годовалую дочь Марию

13.02.2020, 8:21, Разное

Отечественная телеведущая и актриса Лера Кудрявцева в разделе Stories аккаунта Instagram опубликовала очередное забавное видео с годовалой дочерью Марией. В кадре девочка отбирает корм у домашнего питомца, а мать пытается её убедить, что «это есть не нужно».

Несмотря на большую востребованность и занятость, Лера Кудрявцева находит время для воспитания годовалой дочери Марии, рождённой в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Нередко самыми интересными фото и видео ведущая делится с подписчиками в соцсети, а опубликованные материалы неизменно вызывают «умилительные» комментарии фолловеров. В одном из недавних роликов Кудрявцева показала «общение» дочери с котом, сидящим возле миски с кормом. Девочка отбирает у пушистого питомца лакомство, вероятно, намереваясь «разделить трапезу», на что мать говорит Марии, что её ожидает свой обед, поэтому не нужно «объедать» животное.



Дочь Кудрявцевой и Макарова растёт доброй и нежадной девочкой, так как отобранным у кота кормом решила поделиться с матерью и только потом идти переодеваться. Телеведущая периодически показывает подписчикам не только маленькую дочь, но и отвечает на вопросы поклонников. Так, в ходе недавнего общения Лера Кудрявцева пошутила на тему знакомства с молодым супругом, заметив, что их отношения начались с желания Макарова «переспать со старушкой».