Задержан грозивший устроить нападение в Приморье украинец

13.02.2020, 8:19, Новости дня

Гражданина Украины, рассказавшего знакомым о планах организовать в Приморье вооруженное нападение, задержали российские силовики, сообщил знакомый с ситуацией источник.

В среду в городе Большой Камень правоохранители задержали мигранта, приехавшего в Приморье из Украины. По словам источника РИА «Новости», «задержанный рассказал своим знакомым о том, что планирует вооруженное нападение, для чего собирается купить оружие».

Однако после задержания выяснилось, что все сказанное на деле оказалось не более чем разговорами. «Выяснилось, что такие разговоры задержанный действительно вел, но никаких конкретных действий не предпринимал, это были только словесные угрозы, без реальных действий», – сказал источник.

В настоящий момент житель Украины привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.



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Задержан грозивший устроить нападение в Приморье украинец

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