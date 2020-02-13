Россиян не оказалось среди заразившихся на карантинном лайнере в Японии

13.02.2020, 8:19, Новости дня

Среди пассажиров круизного лайнера, у которых выявлено заражение коронавирусом, российских граждан нет, сообщили в посольстве РФ в Японии.

По последним данным, число зараженных на лайнере достигло 219 человек, включая одного сотрудника карантинной службы, передает ТАСС.

По словам министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, Япония приняла решение эвакуировать с лайнера пожилих людей раньше срока окончания карантина, который истекает 19 февраля.

«Длительное пребывание на судне таких пассажиров может вызвать у них обострение хронических заболеваний и оказать угрозу их здоровью», – подчеркнул глава ведомства.

Отмечается, что в первую очередь эвакуация затронет людей старше 80 лет, которых на судне находится более 200 человек. Мероприятия могут начаться уже с 14 февраля.

На борту судна находятся около 3,6 тыс. человек из 50 стран мира, в том числе России.

Ранее в МИД РФ раскритиковали действия Японии в ситуации с карантинным лайнером.

Напомним, лайнер оказался в карантине, так как среди пассажиров был житель Китая (он сошел в Гонконге), у которого был обнаружен коронавирус. На судне находятся 24 россиянина, в том числе дети. Накануне сообщалось о 175 заразившихся.