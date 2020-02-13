Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Будапешта

13.02.2020, 8:12, Новости дня

Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные документы из фондов своего Центрального архива к 75-летию освобождения Будапешта от фашистов.

«13 февраля 1945 года освобождением столицы Венгрии и разгромом окруженной немецко-фашистской группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. Спустя 108 дней и ночей – с 29 октября 1944 года – в непрерывных боях советские войска освободили центральные районы Венгрии и ее столицу – Будапешт», – сообщается на сайте Минобороны.

Там отмечено, что столица Венгрии имела для немецко-фашистских войск огромное стратегическое значение, и опубликована схема группировки войск противника на начало операции.

Кроме того, в разделе размещены документы об отношении гитлеровцев к военнопленным и мирному населению. «Представлены протоколы допросов военнопленных, которые в своих показаниях ярко иллюстрируют отношение гитлеровцев к венгерскому народу, как к населению вассального государства. Кроме того, военнопленные свидетельствуют о зверствах фашистов по отношению к военнопленным и мирному населению», – сказано в сообщении.

Также представлены такие документы как, свидетельства о расправах над еврейским населением венгерского города Сегед, постановление Госкомитета обороны СССР от 27 октября 1944 года, в котором Красной армии предписано не менять экономическое и политическое устройство Венгрии, потому что армия вошла в страну «не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета».

В документах представлены и сведения о героических поступках офицеров и солдат. Минобороны отмечает, что публикация документов направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войны.

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