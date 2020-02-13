Арахамия: Думаю, досрочных выборов в Раду не будет

13.02.2020, 8:06, Новости дня

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что досрочных выборов в Верховную Раду в Украине не будет. Об этом он сказал в интервью сайту «Страна», которое вышло 12 февраля.

«Думаю, досрочных выборов не будет. Проводить сейчас целую предвыборную кампанию – это очень дорого, и еще неизвестно, какой результат мы получим. Сейчас у нас впервые в истории есть моно-большинство. Никто сейчас не может дать 100% гарантии, что мы наберем моно-большинство снова на досрочных», – сказал Арахамия.

21 июля 2019 года в Украине прошли досрочные парламентские выборы. Согласно окончательным данным Центральной избирательной комиссии, партия «Слуга народа» получила 43, 16% голосов, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 13,05%, «Батьківщина» – 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10%, «Голос – 5,82%. Сейчас численность фракции «Слуги народа» – 248 нардепов.

Согласно данным опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного с 22-го по 26 января, пятипроцентный барьер для прохождения в Раду преододевают партии «Слуга народа» (42,2%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» (13,5%), «Европейская солидарность» (9,5%) и «Батьківщина» (8,1%).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Арахамия: Думаю, досрочных выборов в Раду не будет

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