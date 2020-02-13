Боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

13.02.2020, 8:06, Новости дня

12 февраля на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом 13 февраля проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного минского договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – рассказали в пресс-центре.

В штабе добавили, что в результате обстрелов украинские военные не пострадали.

«С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет», – отметили в пресс-центре.

Зведення станом на 07:00 13 лютого 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 12 лютого збройні формування…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 12. veebruar 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

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