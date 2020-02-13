«Манчестер Юнайтед» собрался приобрести Джейдона Санчо

13.02.2020, 8:06, Новости дня

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Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может вернуться в Англию. "Манчестер Юнайтед" готов приобрести 19-летнего полузащитника английской сборной.

В прошлом году 20-кратные чемпионы Англии пытались приобрести молодого полузащитника, но Санчо ответил отказом. Но "Манчестер Юнайтед" не отказался от этой идеи, и готов предложить Джейдону новый, улучшенный контракт. "Боруссия" оценивает одного из лидеров в 120 миллионов евро.

Джейдон Санчо является воспитанником "Манчестер Сити", однако не сыграл за родной клуб ни одного матча. В 2017 он уехал в Дортмунд. На протяжении двух сезонов Санчо является ведущим игроком "Боруссии". На счету Санчо 18 матчей в сборной Англии.



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«Манчестер Юнайтед» собрался приобрести Джейдона Санчо

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