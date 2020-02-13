Россиян предложили штрафовать за шум в квартире

13.02.2020, 8:05, Разное

В Совете Федерации России предложили ввести штрафы за шум в многоквартирных домах в дневное время. Таким образом сенаторы хотят защитить право семей с детьми на спокойствие, сообщает «Москва 24».

Согласно инициативе, производить громкие звуки будет нельзя с 13 до 15 и с 19 до 9 часов, а также по праздникам и воскресеньям. За нарушение закона предлагается ввести штраф в 20 тысяч рублей для физических лиц, в 25 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей и до 40 тысяч рублей для юридических лиц, передают «Известия».



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Россиян предложили штрафовать за шум в квартире

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