Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

13.02.2020, 8:05, Новости дня

Легендарный разведчик, спасший в войну польский Краков, герой россии Алексей Ботян скончался на 104-м году жизни, сообщили в СВР.

«Не стало Алексея Николаевича Ботяна», – сообщил РИА «Новости» руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов.

В минувший понедельник Ботяну исполнилось 103 года.

В январе Ботян, который руководил операций по спасению Кракова рассказал, что поляки с большим энтузиазмом встречали Красную армию, которая в 1945 году освобождали страну, считая советских бойцов предвестниками скорого окончания войны.