Эксперты озвучили 3 радикальных способа экономии на топливе

13.02.2020, 8:04, Разное

Экспертами названы 3 радикальных способа экономии на расходе топлива. Прежде всего, рекомендуется приобрести авто на «дизеле».
Это раньше такие транспортные средства ассоциировались с тракторами и грязными фурами, сегодня же агрегаты, работающие на тяжёлом топливе, достаточно экологичные, а ещё и более экономичные, нежели бензомоторы.

Второй способ экономии на топливе, озвученный экспертами, – это приобрести «малолитражку». Однако среди российских автомобилистов машины А-класса не особо популярны, так как зачастую граждане РФ предпочитают универсальные средства передвижения, на которых они бы могли и съездить на работу, и отправиться с семьёй за город. В связи с этим специалисты рекомендуют для покупки следующий по размеру В-класс – его доля продаж в предыдущем году составила около 40 процентов.

Третий вариант экономии – гибридное авто. Такой кроссовер, даже если он и крупный, может расходовать на каждую сотню километров всего по 5 литров топлива. Но есть и существенный минус – гибридные модификации на отечественном рынке имеются лишь у автомоделей премиальных брендов, то есть минимальная стоимость такой машины составит 3 000 000 рублей.

С другой стороны, эксперты рекомендуют купит бюджетную битопливную машину с заводским или лицензированным газобаллонным оборудованием. Речь идёт, к примеру, о Lada Vesta CNG, ценник которой варьируется в пределах 837 000 до 956 000 рублей.



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Эксперты озвучили 3 радикальных способа экономии на топливе

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