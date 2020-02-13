CNN — Британия наконец признала «смерть» беспрепятственной торговли с ЕС после брексита

13.02.2020, 8:04, Новости дня

Член кабинета министров Великобритании Майкл Гоув предупредил британские компании о необходимости подготовиться к тому, что с конца года после окончания переходного периода с Евросоюзом будет введён таможенный контроль для товаров, пишет CNN. Таким образом, как отмечается в материале, Лондон официально признал «смерть» идеи о том, что после брексита Соединённое Королевство сможет беспрепятственно торговать с ЕС.



Reuters

Идея о том, что Британия может покинуть Евросоюз и сохранить беспрепятственную торговлю с блоком из 27 стран, официально мертва, пишет CNN.

Член кабинета министров Великобритании, канцлер герцогства Ланкашир Майкл Гоув предупредил британские компании о том, что с конца этого года — с 31 декабря, когда официально закончится переходный период с ЕС, — британские власти начнут подвергать товары из Европейского союза пограничному контролю. Как отмечается в статье, таким образом министр признал конец беспрепятственной торговли с крупнейшим экспортным рынком страны.

«Великобритания окажется вне единого рынка и вне таможенного союза, поэтому мы должны быть готовы к таможенным процедурам и контрольным проверкам, которые неизбежно последуют», — подчеркнул Гоув.

Беспрепятственная торговля, которая позволяет товарам перемещаться между странами, не сталкиваясь с пошлинами или пограничными проверками, — это ключевая особенность Европейского союза.

Сторонники брексита утверждали, что Британия даже за пределами блока сможет сохранить эти договорённости или же договориться о чём-то подобном.

Эта мечта базировалась на появлении новых технологий, которые должны были позволить грузовикам совершать быстрые виртуальные пограничные проверки, а также на неоправдавшихся надеждах на то, что Евросоюз предоставит Британии такие же привилегии, как и у членов блока.

Однако решение премьер-министра Бориса Джонсона отойти от правил и норм ЕС и не стремиться к тесным экономическим отношениям с союзом после брексита стало «последним гвоздём в крышку гроба» беспрепятственной торговли, говорится в статье.