Турция заявила о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе

13.02.2020, 7:58, Новости дня

Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» еще 55 сирийских военных в Идлибе, говорится в заявлении министерства обороны страны.

«По последним данным, в Идлибской зоне (12 февраля) нейтрализованы 55 элементов сирийского режима», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого военного ведомства.

В понедельник вооруженные силы Турции объявили об уничтожении более 100 сирийских военных, на следующий день Турция заявила об убийстве еще 51 сирийского военного. 

Москва раскритиковала Анкару за деградацию ситуации в Идлибе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Турция заявила о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Зеленский решил провести телефонный разговор с Роухани

19.12 / Путин ответил на просьбу выразить свое отношение к Зеленскому

19.12 / Суд оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссасхар

27.12 / «Большая победа для страны». Зеленский прокомментировал получение компенсации «Нафтогазом»

08.02 / Хоккеисты олимпийской сборной России проиграли Словакии на товарищеском турнире

12.01 / В Нацполиции заявили, что задержан подозреваемый в организации убийства Окуевой

15.12 / Нардеп Гриб: Законопроект №2543 – действительно компромиссный вариант между рынком и государством

03.12 / Автоновости: На АлиЭкспрессе за копейки продают «звездное небо» от Rolls-Royce

15.12 / «Укрзалізниця» запустила дополнительные рейсы поезда «четырех столиц» к праздникам

14.12 / Личные данные 29 тысяч работников Facebook были похищены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика