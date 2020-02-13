В Минобороны объяснили, чем грозит пересмотр истории Второй мировой войны

13.02.2020, 7:51, Новости дня

Попытки представить СССР виновником начала Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией могут обернуться против Запада, поскольку тогда днем начала войны можно считать дату раздела Чехословакии с участием Польши в 1938 году, сообщил замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов.

В эфире программы «Секретные материалы» на телеканале «Звезда» в среду вечером Картаполов обсудил зарубежный миф, согласно которому заключение советско-германского договора о ненападении в августе 1939 года якобы способствовало началу войны.

«Вся их современная политика (авторов этих мифов) направлена на то, чтобы каким-то образом, по их мнению, противодействовать России», – отметил Картаполов, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что дата начала Второй мировой войны – 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу. «Если мы сейчас говорим, что надо пересматривать (историю той войны), то можно назвать и более ранние даты», – указал замминистра обороны, добавив, что «можно назвать дату аншлюса Австрии, а можно назвать дату, когда произошел раздел Чехословакии».

В прошлом году президент РФ Владимир Путин напомнил, что незадолго до начала войны Польша была заодно с гитлеровской Германией и в 1938 году вместе с Венгрией участвовала в разделе Чехословакии. Это заявление он сделал в ответ на просьбу прокомментировать принятую в сентябре 2019 года резолюцию Европарламента, осуждающую тоталитарные режимы.

В январе президент напомнил также, что в России планируется создать общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны. 



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В Минобороны объяснили, чем грозит пересмотр истории Второй мировой войны

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