Рубль резко подорожал по отношению к доллару и евро

13.02.2020, 7:44, Разное

Согласно официальным данным Центробанка России о торгах на Московской бирже, за сутки российская валюта существенно укрепилась по отношению к доллару и евро. Валюты западных торговых партнеров страны подешевели почти на один рубль.

В настоящее время на котировки оказывают давление, главным образом, два фактора – цены на нефть и ситуация вокруг эпидемии коронавируса в Китае. Ажиотаж в связи с распространением инфекции постепенно спадает, что благоприятно сказывается на инвестиционном климате. Официальный курс рубля на 13 февраля 2020 года составляет: 

  • 63,04 за доллар
  • 68,78 за евро


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Рубль резко подорожал по отношению к доллару и евро

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