МИД предупредил Израиль о последствиях отказов россиянам во въезде

13.02.2020, 7:44, Новости дня

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну.

По словам Викторова, подобные действия разрушают экономическую базу туризма, а также ослабляют связи в культурной, образовательной и научной сферах между двумя государствами, передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что за 2019 год около 6 тыс. россиян не смогли посетить Израиль из-за отказа во въезде в страну. При этом многие, кому отказали, утверждают, что выполнили все установленные требования, необходимые для пересечения границы.

По словам посла, посольство РФ берет случаи неправомерного отказа под свой контроль и обсуждает данный вопрос с израильской стороной. Он добавил, что обе стороны намерены продолжать консультации на уровне консульских отделов МИД и правоохранительных органов для разрешения ситуации.

В январе министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал главную причину отказов во въезде в страну российским туристам. По его словам, такой причиной являются частые попытки незаконного трудоустройства.



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МИД предупредил Израиль о последствиях отказов россиянам во въезде

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