Секретарей парткома провинции Хубэй и города Уханя сняли с должности

13.02.2020, 7:37, Новости дня

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) принял решение о смещении с должности действующих секретарей парткома провинции Хубэй и города Уханя, где зафиксирована мощная вспышка вируса COVID-19, сообщило Синьхуа.

Место Ма Гоцяна, который вплоть до среды был секретарем парткома Уханя, займет секретарь парткома города Цзинань (административный центр восточной провинции Шаньдун) Ван Чжунлинь, передает ТАСС.

Место Цзян Чаоляна, который вплоть до вчерашнего дня был секретарем парткома региона, займет мэр Шанхая Ин Юн.

По последним данным комитета по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хубэй, число заболевших в результате вспышки нового коронавируса в регионе превысило 48,2 тыс. человек, из них умерли 1310, выздоровел 3441 житель, сообщил. По обновленным данным, официальный уровень смертности составил 2,7% вместо 3,2% днем ранее.

Как отмечается в комитетом заявлении, число инфицированных в административном центре Хубэя городе Ухане, считающемся главным источником распространения заболевания, превысило 32,9 тыс. человек. На втором и третьем месте – Сяогань и Хуанган, где число заболевших составило порядка 2,8 тыс. и 2,6 тыс. соответственно.

Кроме того, в провинции насчитывается более 9 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Под наблюдением медиков также находятся свыше 77,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

По данным на 12 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44 тыс. 600 человек, количество летальных исходов достигло 1113 случаев, 4 тыс. 740 человек выздоровели.