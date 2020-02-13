Ученый: Внеземную жизнь следует искать в системах белых карликов

13.02.2020, 7:30, Разное

Как известно, люди уже длительное время ищут внеземную жизнь, но по-прежнему каких-либо следов обнаружено не было. Ученые считают, что искать следует совершенно в других местах, например, в районах возле белых карликов.

Через несколько миллиардов лет жизненный цикл Солнца подойдет к концу, и звезда станет так называемым белым карликом. Вполне возможно, что жизнь существует в системах подобных объектов. Самая большая звезда Солнечной системы существует по астрономическим меркам не очень долго – смерть космического объекта начнется примерно через 4 миллиарда лет. Данный процесс будет характеризоваться постепенным увеличением Солнца. В какой-то момент звезда поглотит все на своем пути, и даже Землю. Через 4,5 миллиарда лет космический объект окончательно «умрет», оставив за собой огромную планетарную туманность. Триллионы лет сверхгорячий светящийся шар будет остывать.

Возможно, в районе остывания белого карлика может существовать внеземная жизнь, считает ученый Джон Герц. Он призывает обратить на такие объекты повышенное внимание – сейчас они составляют 1/7 от всех звезд во Вселенной. Дальнейшие исследования в данном направлении позволят увеличить вероятность успешного нахождения внеземной жизни, подытожил ученый.