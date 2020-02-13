Дефицит бюджета США стал максимальным с 2011 года

13.02.2020, 7:30, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Зияющая дыра в дефиците бюджета США увеличивается с каждым месяцем.

Минфин страны опубликовал данные за январь, согласно которым власти потратили на $32,6 миллиарда больше, чем заработали.

Таким образом, дефицит бюджета оказался почти в три раза больше ожиданий.

Совокупный дефицит бюджета за начала финансового года — в Штатах он начинается в октябре — достиг $389 миллиардов, что на четверть больше, чем в прошлом году.

Более того, по прошествии трети года, дефицит стал максимальным с 2011-го, когда Штаты все еще тратили колоссальные средства на борьбу с последствиями финансового кризиса.

Тогда по итогам года расходы превысили доходы на $1,3 триллиона, однако сейчас пока никто из экспертов не ожидает, что к концу года цифра будет такой же заоблачной.

Тем не менее, уже сейчас многие аналитики говорят, что траты правительства настолько велики, что складывается впечатление, как будто США борются с кризисом или пытаются предотвратить финансовые потрясения.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Дефицит бюджета США стал максимальным с 2011 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / В комитете сената США одобрили санкции против госдолга России

29.01 / Сон, хихиканье и перекусон — USA TODAY об обратной стороне процесса импичмента

16.01 / В «Слуге народа» назвали обнародование записей вероятных разговоров Гончарука провокацией группы Коломойского

11.02 / Ректор ВШЭ ограничил сотрудников и студентов в политических заявлениях

23.01 / BBC: у сестры премьера Мишустина есть недвижимость на 900 млн рублей, и она засекречена

07.02 / Задержанного за хищения замглавы Генштаба обвинили в давлении на свидетелей

13.01 / Эксперты рассказали, от чего зависит костная масса человека

29.01 / Стоимость услуг Google, YouTube, Facebook и Apple в Украине не вырастет в случае введения НДС – Гетманцев

01.02 / ВОЗ уточнила ситуацию с посылками из КНР

28.01 / Президент Грузии, выступая в ПАСЕ, ушла от ответа на вопрос о новых санкциях против РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика