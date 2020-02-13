Житель Минска поругался с говорившей на русском продавщицей

13.02.2020, 7:26, Новости дня

Житель Минска Арамаис Миракян выразил возмущение по поводу того, что в одном из магазинов города кассирша попросила его повторить на русском языке вопрос, заданный ей на белорусском.

Как написал Миракян на своей странице в Facebook, он задал сотруднице магазина вопрос на белорусском о наличии фруктового чая. Продавщица в ответ напомнила на русском, что в стране два государственных языка, и попросила говорить по-русски.

«Я с тобой не на китайском и не на итальянском, а на одном из государственных языков (разговариваю)», – ответил мужчина.

После того, как продавщица пригрозила вызвать охрану, он попросил дать жалобную книгу и вызвать администрацию магазина.

В итоге администратор, по словам Миракяна, принес извинения, однако он решил написать жалобу в адрес руководства сети магазинов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа.



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Житель Минска поругался с говорившей на русском продавщицей

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