Мнение: Удачное вложение

13.02.2020, 7:19, Разное

Правительство собирается выкупить долю Центробанка в Сбербанке, сообщили в Минфине. "Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Если принять за основу предположение, что российские управленческие решения носят сугубо реактивный характер, то скорее всего, у этого решения есть вполне прозаическое объяснение. Фондом национального благосостояния просто закрывают убытки двух уважаемых учреждений — Центробанка и Сбербанка. Удачные вложения ЦБ в китайскую валюту на верхней точке ее стоимости, после чего она ни разу не поднялась выше нее, вряд ли можно назвать гениальными, особенно на фоне того, что сейчас будет происходить с китайской экономикой и юанем в частности. Сбербанк же просто получает докапитализацию в несколько скрытой, но при этом более чем прозрачной форме. Эксперименты Грефа, видимо, тоже стоят избыточно много. Все довольны, да и деньгам применение нашлось. Не в промышленность же их вкладывать, в конце концов.