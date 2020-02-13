Лайнер Diamond Princess: заболевших уже 214

13.02.2020, 7:06, Новости дня

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Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что заражение коронавирусом COVID-19 обнаружено еще у 44 пассажиров круизного судна Diamond Princess, стоящего на карантине в порту японской Иокогамы.

Всего к настоящему времени общее число заболевших на судне составило 219, включая одного работавшего на борту сотрудника карантинной службы. Среди новых заразившихся — 29 граждан Японии и 15 иностранцев, гражданство которых не уточняется. На борту круизного лайнера Diamond Princess сейчас находятся около 3,6 тысячи человек из 50 стран, в том числе, из России. Информации о заболевших россиянах не поступало. Японские власти эвакуируют с борта лайнера и размещают в местных больницах людей с выявленным заражением, напоминает ТАСС.

 

Как сообщалось, круизный лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января, но уже 3 февраля вернулось, так как среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Заболевший был эвакуирован на берег в Гонконге.

Вернувшееся в Иокогаму судно бросило якорь рядом с портом для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. В настоящее время на нем действует карантин, который должен продлиться до 19 февраля.



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Лайнер Diamond Princess: заболевших уже 214

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