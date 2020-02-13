Меган Маркл попросила принца Гарри заняться спортом и сесть на диету

13.02.2020, 7:04, Разное

Герцогиня Сассекская попросила принца Гарри заняться спортом и посадила его на диету. Меган Маркл хочет, чтобы ее супруг скинул пару килограммов и изменил имидж.
Человек, близкий к окружению королевской семьи, сообщил, что после отпуска, проведенного в Канаде, принц Гарри набрал несколько килограммов. Трудно сказать, насколько это правда, и действительно ли принц поправился, поскольку он давно не появлялся на светских мероприятиях.

Меган Маркл уговорила мужа заняться спортом и привести фигуру в порядок. Для этой цели был нанят персональный тренер и прописана специальная диета по ограничению углеводов. В дальнейшем принцу Гарри предстоит поход к стилисту, чтобы немного сменить имидж и обновить свой обычный гардероб.

Супруга герцога Сассекского желает, чтобы ее муж выглядел превосходно на приемах у знаменитых персон, например, у Амаль и Джорджа Клуни.



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Меган Маркл попросила принца Гарри заняться спортом и сесть на диету

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