Мнение: Тайная приватизация Сбербанка

13.02.2020, 7:01, Разное

Часть 1

Абсурды творятся в российской макроэкономической политике. Центробанк, который печатает деньги, фактически требует у бюджета денег на поддержание «своих штанов». Мало ему эмиссионного дохода…

ЦБР хочет продать минфину Сбербанк, причем по рыночной цене. Минфин не против и подготовил законопроект, который направил в правительство.

Тоже ведь абсурд. ЦБ получил в свое время Сбербанк совершенно бесплатно. А теперь продает его государству по рыночной цене. Ничто не мешает законом просто передать госпакет (50%+1 акция) от ЦБ Росимуществу и закрыть вопрос. Но, нет. Речь идет именно о продаже, причем больше, чем за 2,7 трлн руб. бюджетных денег.

Формальный повод — конфликт интересов ЦБ: он банковский регулятор и одновременно владелец крупнейшего банка. Конечно, этот конфликт очевиден. Вот только десятки лет этот конфликт ЦБ не волновал, а тут вдруг надо срочно его решать… Почему именно сейчас?

1️⃣

Мотивы ЦБ объясняются на самом деле просто и банально: ЦБ надо покрывать убытки. Он умудрился получить их в размере 0,9 трлн руб. за 2 года (2017-2018). Вы вдумайтесь: Банк, печатающий деньги, и в убытках! Это в какие же бездонные ямы надо сливать все свои ресурсы, чтобы оказаться в такой ситуации! (в какие именно — читать здесь (https://t.me/SerpomPo/3141)). ЦБ решил поправить свои дела за счет бюджета. И заодно получить кучу денег на то, чтобы покрывать убытки от своей политики еще на несколько дет вперед.

2️⃣

Есть у ЦБ и второй мотив. Он категорически против «распечатывания» фонда нацблагосостояния (ФНБ) — боится инфляционных последствий. Напомним, по Бюджетному кодексу, минфин имеет право инвестировать за счет ФНБ суммы сверх 7% ВВП. В этом году они появились — больше триллиона. И на них уже выстроилась очередь из самых богатых госкомпаний и людей страны (буквально, топ российского списка Форбса) — Роснефть, Росатом, Леонид Михельсон, Аркадий Ротенберг, Владимир Потанин… Забрав из ФНБ почти 3 трлн руб., ЦБ снова «загоняет» ФНБ ниже планки в 7% и добивается своего. Заодно «оставляя с носом» российских миллиардеров…

Силуанов поспешил заявить, что выкуп доли Сбербанка «не отменяет» планов Минфина по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты. Не отменяет… Он не сказал — не меняет. Потому что меняет и очень сильно. Сокращает суммы для инвестирования. По логике — до нуля. Т.е. отменяет.

Впрочем, и тут все не однозначно. На самом деле у минфина на счетах денег больше 14 трлн руб (на 1 января 2020). А в ФНБ он завел только чуть больше половины из них. Если минфин захочет — кинет все и тогда будет иметь возможность инвестировать целых 7% ВВП. Захочет — ничего не заведет и объяснит, что в ФНБ денег меньше 7%, так что извините… Полная свобода рук. Очередной абсурд российских госфинансов.

Часть 2

3️⃣

Наконец, есть тут и третья история. Не менее странная. При передаче пакета от одного госоргана другому — этим дело и закончилось бы. Но! По закону при продаже крупного пакета продавец (ЦБ) обязан сделать предложение миноритариям по той же цене.

И минфин подтвердил (https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36946-minfin_rossii_i_bank_rossii_razrabotali_zakonoproekt_o_vykupe_aktsii_pao_sberbank_rossii), что такое предложение планируется сделать. И если миноритарии возьмут по этой цене хотя бы 2 акции (потратив всего-то чуть больше 500 руб) — у российского государства сразу размывается контрольный пакет. Фактически это приведет к приватизации Сбербанка.

Стоит заметить, что и сейчас 45,04% акций Сбербанка — у юрлиц-нерезидентов. Если они докупят еще немного — то Сбер становится не просто негосударственным, а формально иностранным банком.

Почему формально? Потому что кто такие эти юрлица-нерезиденты? Вы думаете крупные западные финансовые структуры? Ничуть не бывало. Это тайные инвесторы, спрятавшиеся за номинальными держателями. Никто, даже сам Сбербанк, не знает, кто они такие. Вот им и будет сделано предложение о покупке акций Сбербанка…

Вот зачем делать все таким образом? Конечно, сразу напрашивается конспирологическая версия, что эти тайные иностранцы — вовсе не иностранцы, а высшие российские чиновники, которые в преддверии транзита власти-2024 решили прикупить себе немного Сбера… А иначе зачем такие подарки? И ведь никто не приведет никаких доводов в пользу того, что эта версия — полное фуфло. Тайные инвесторы не покажут своего лица. Не для того они его стыдливо спрятали.

Хотите приватизировать Сбер — почему бы это не сделать открыто, на публичных торгах с честными инвесторами? Почему все надо делать в пользу неких номинальных держателей (в Сбере), офшоров (Роснефть), нераскрываемых покупателей (Газпром)? Очень уж это все выстраивается в простую логичную цепочку… Конспирологическую.

4️⃣

А зачем Сбербанк нужен минфину? Сам он объясняет, что дивидендная доходность по акциям Сбербанка выше, чем по гособлигациям, и он на этом заработает.

Извините, а с каких пор важнейшие и крупнейшие решения российские госорганы принимают исходя исключительно из соображений выгоды? Мы не заметили, как они стали коммерческими предприятиями?

Зачем минфину владеть акциями Сбербанка? Разве тут нет конфликта интересов? Ведь минфин и так ведет через Сбербанк множество своих дел — от финансирования оборонки и продажи гособлигаций для населения до размещения средств на депозиты. Сбер — крупнейший держатель облигаций минфина. Получается круг — минфин будет должен за триллион рублей своей же собственной компании. Так что конфликт интересов тут не меньше, чем у Центробанка, а как бы и не посильнее будет…

Или формально владеть акциями будет все-таки Росимущество? Но ведь оно не является владельцем денег из ФНБ. Значит , будет акт по безвозмездной передаче или акций или почти 3 трлн руб. между госорганами? Если это будет, то зачем устраивать этот цирк с покупкой акций Сбера у Центробанка? Почему сразу не передать акции от ЦБ Росимуществу?

И мы снова возвращаемся к конспирологической версии, потому что других логичных объяснений найти не можем…

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