Мнение: Невыполненный комплекс мер

13.02.2020, 6:52, Разное

Невыполненный комплекс мер.

В 5-ю годовщину подписания 2-х Минских соглашений, уместно пройтись по их пунктам, чтобы посмотреть, что и как было выполнено то, что громко было названо «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений»:

1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение, начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.

Как известно, огонь не был прекращен ни в феврале, ни через месяц, и через год. Продолжается он и сейчас. Многочисленные перемирия с пафосными названиями не работали.

2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"):

— для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;

— для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.

Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.

Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней Контактной группы.

Фактически, отвод войск оказался фиктивным, так как в последующие месяцы и годы, обе стороны активно применяли тяжелую артиллерию и даже РСЗО. Зачастую отвод войск осуществлялся на камеру и для глаз ОБСЕ, после чего техника делала круг и возвращалась на прежние или запасные позиции. Тяжелое вооружение активно применяется до сих пор. Можно разве что указать на то, что тяжелые РСЗО и ОТРК действительно применялись несколько реже, чем это было до Минска-2.

3. Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отвода с применением всех необходимых технических средств, включая спутники, БПЛА, радиолокационные системы и пр.

Так как огонь не прекратился, то и верифицировать было нечего. ОБСЕ смогла обеспечить верификацию продолжения боевых действий и обстрелов с помощью имеющихся технических средств.

4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона.

Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания данного документа, принять постановление Верховной рады Украины с указанием территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г.

Диалог быстро трансформировался в два непересекающихся очных и заочных монолога. Формальный закон о Донбассе был принят Верховной Радой, но его содержание прямо противоречило тому, что было подписано в Минске.

5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина официально отказалась принимать закон об амнистии в отношении ДНР и ЛНР и постоянно угрожает преследованием лиц с ними связанных.

6. Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Этот процесс должен быть завершен самое позднее на пятый день после отвода.

Этот процесс не обеспечен даже спустя 5 лет после отвода. Обмена всех на всех не произошло. Прошли частичные обмены военнопленными и удерживаемыми лицами. В выполнение этого пункта стороны продвинулись дальше, чем в других, но даже в этом случае до конца его выполнить за 5 лет не удалось.

7. Обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.

Основное снабжение и доставка гуманитарки в ЛНР и ДНР по-прежнему идет с территории России без всяких международных механизмов. Украина продолжает экономическую блокаду и блокирование гуманитарной помощи для ЛНР и ДНР.

8. Определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины).

В этих целях Украина восстановит управление сегментом своей банковской системы в районах, затронутых конфликтом, и, возможно, будет создан международный механизм для облегчения таких переводов.

За 5 лет экономические связи ЛНР и ДНР с Украиной не восстановились, а практически полностью разорваны. Республики вышли из гривневой и вошли в рублевую зону. Большинство работающих предприятий переориентированы на РФ, налоговые связи с Украиной разорваны, законодательство ориентировано на РФ. Украинские банки вытеснены с Донбасса. Если что и облегчается, так это вопрос переводов в Россию.

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 – в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы.

Никакого контроля над границей Украина не получила, так как не выполнила предыдущие 8 пунктов. Пункт 11 также не был выполнен, а консультации с ЛНР и ДНР принципиально даже не начинались.

10. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.

Никакого развода также не произошло – с обеих сторон в боевых действиях продолжают принимать участие граждане других государств. Тем более не произошло какого-либо разоружения.

11. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1, до конца 2015 года.

ЛНР и ДНР не получили постоянный статус в украинской Конституции. Закон о децентрализации оказался совсем про другое, а Минские соглашения он просто профанировал. Новые власти Украины заявляют, что ничего такого они принимать тоже не будут.

12. На основании Закона Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.

Обсуждения так и не начались. Выборы в ЛНР и ДНР проводились самостоятельно без украинских партий и по местному законодательству.

13. Интенсифицировать деятельность Трехсторонней Контактной группы, в том числе путем создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений. Они будут отражать состав Трехсторонней Контактной группы.

Заседания рабочих групп в Минске имели околонулевой результат.

Примечание 1. Такие меры в соответствии с Законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" включают следующее:

— освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

В амнистии было официально отказано.

— право на языковое самоопределение;

На Украине принят максимально русофобский и дискриминационный по отношению к русскоязычным закон, который осужден даже в Венецианской комиссией.

— участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

Все это происходит отдельно от украинского законодательства.

— возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

Так как Украина отказывается общаться с ДНР и ЛНР, то никаких возможностей в этом направлении нет.

— государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

Никакой поддержки Украина ЛНР и ДНР не оказывает.

— содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;

Трансграничное сотрудничество ЛНР и ДНР осуществляется без Украины.

— создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

Народная милиция создана в виде 1-го и 2-го армейских корпусов. По сути же, сменилась только вывеска. Просто армию и ополчение переименовали в народную милицию. Но формально этот пункт в ЛНР и ДНР выполнили.

— полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.

Выборы в таком виде просто не состоялись.

В общем, трудно найти нечто более далекое от реальности, нежели Минские соглашения – то что происходило и происходит, кардинально отличается от того, что было записано в пункты Минска-2, которые столь мучительно согласовывали 5 лет назад.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/nevypolnennyy-kompleks-mer/