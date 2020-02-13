Таксист пожалел напавшую на него фитнес-тренера

13.02.2020, 6:51, Новости дня

Водитель такси, на которого в подмосковном Одинцово напала пассажирка, прокомментировал инцидент и пожалел нападавшую, сообщили СМИ.

Мужчина рассказал, что, прибыв по адресу, он связался с пассажиркой, та подошла к машине примерно через семь минут. По его словам, девушка высказала претензию по поводу того, что водитель якобы мог развернуться и начать поездку раньше.

Из-за агрессивного поведения пассажирки мужчина отказался везти ее к месту назначения, при этом он предлагал девушке не платить за вызов автомобиля.

«Я снимал видео, чтобы обезопасить себя. В случае чего, я мог предоставить (видео. – прим. ВЗГЛЯД) в органы. Если бы она какое-то заявление написала, что этот человек напал на меня, на видео видно, что я пытался разговаривать корректно», – передает РЕН ТВ слова таксиста.

Он добавил, что не держит зла на пассажирку и даже беспокоится за ее репутацию.

«Я слышал, что она где-то работает, это (инцидент) может сказаться на ее работе, к ней клиенты не будут ходить. За это переживаю, чтобы ее репутация не пострадала», – отметил водитель.

В Сети было опубликовано видео с женщиной, которая устроила истерику в такси, требуя довезти ее до места и обзывая водителя. Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала запись, в шутку предложив таксисту, выдержавшему «нападение» пассажирки, работу в своем Twitter.