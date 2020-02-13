Япония решила не отменять летние ОИ в Токио из-за коронавируса

13.02.2020, 6:44, Новости дня

Распространение нового коронавируса не повлияет на график проведения летних Олимпийских Игр в Токио, сообщил председатель организационного комитета «Токио-2020» Есиро Мори.

Мори подчеркнул, что ситуация с коронавирусом не повлияет на график проведения Олимпийских Игр в Токио, передает ТАСС.

«Я хочу особенно подчеркнуть, что мы не рассматриваем вопрос отмены или переноса сроков проведения Олимпиады», – цитирует председателя оргкомитета ОИ-2020 Киодо.

Олимпиада в Токио запланирована на период с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада – с 25 августа по 6 сентября. Церемония открытия пройдет 24 июля.

По данным на 12 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44 тыс. 600 человек, количество летальных исходов достигло 1113 случаев, 4 тыс. 740 человек выздоровели.