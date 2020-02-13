Япония решила не отменять летние ОИ в Токио из-за коронавируса

13.02.2020, 6:44, Новости дня

Распространение нового коронавируса не повлияет на график проведения летних Олимпийских Игр в Токио, сообщил председатель организационного комитета «Токио-2020» Есиро Мори.

Мори подчеркнул, что ситуация с коронавирусом не повлияет на график проведения Олимпийских Игр в Токио, передает ТАСС.

«Я хочу особенно подчеркнуть, что мы не рассматриваем вопрос отмены или переноса сроков проведения Олимпиады», – цитирует председателя оргкомитета ОИ-2020 Киодо.

Олимпиада в Токио запланирована на период с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада – с 25 августа по 6 сентября. Церемония открытия пройдет 24 июля.

По данным на 12 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44 тыс. 600 человек, количество летальных исходов достигло 1113 случаев, 4 тыс. 740 человек выздоровели.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Япония решила не отменять летние ОИ в Токио из-за коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / В ОНФ пристыдили главу Чувашии за «поступок не от большого ума»

26.12 / Утверждены правила выезда гостей ЧЕ-2020 из России

22.01 / Хинштейн может возглавить комитет Госдумы по информполитике

05.12 / Путин пообещал рассмотреть вопрос об «уличной медицине»

10.01 / Названа основная версия крушения самолета в Казахстане

24.01 / «Аэрофлот» разрешил пассажирам вернуть билеты в Китай

10.01 / Euronews — число заболевших неизвестной пневмонией в Китае растёт

22.01 / Науседа отказался ехать в Израиль на церемонию памяти жертв Аушвица

14.01 / Канделаки назвала российских хакеров ответом всей вселенной Marvel

02.01 / Власти Ирландии запретят продажу автомобилей с ДВС до 2030 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика