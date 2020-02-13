Число заболевших на карантинном лайнере в Японии достигло 219 человек

13.02.2020, 6:37, Новости дня

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил об увеличении общего числа зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess до 219 человек.

По данным министерства, пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19, обнаружена еще у 44 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту Йокогама, передает ТАСС.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 219 человек, включая одного сотрудника карантинной службы, работавшего на судне, о заражении которого объявили ранее. Гражданство новых инфицированных не уточняется.

Ранее в МИД РФ раскритиковали действия Японии в ситуации с карантинным лайнером.

Напомним, лайнер оказался в карантине, так как среди пассажиров был житель Китая (он сошел в Гонконге), у которого был обнаружен коронавирус. На судне находятся 24 россиянина, в том числе дети. Накануне сообщалось о 175 заразившихся.