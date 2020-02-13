В «Геликон-опере» прошла премьера современной постановки «Золушки»

13.02.2020, 6:30, Новости дня

Необычные декорации и голографические технологии. Российская премьера оперы "Золушка" Леонида Вайнштейна прошла в московском музыкальном театре "Геликон-опера".

Впервые спектакль был показан в Баку в 1985 году. Спустя 35 лет в "Геликоне" решили вдохнуть новую жизнь в знаменитую историю. Кроме традиционных героев, зрители увидели ожившие предметы. А у каждой гостьи театра появилась возможность встретиться с принцем и примерить хрустальную туфельку, сообщает телеканал "Россия 24".