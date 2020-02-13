Джефф Безоc купил один из красивейших особняков в мире

13.02.2020, 6:30, Новости дня

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Богатейший человек в мире Джефф Безос приобрел у медиамагната Дэвида Геффена особняк в Беверли-Хиллз за 165 миллионов долларов. Эта сделка стала рекордной для района Лос-Анджелеса.

Особняк, носящий название Warner Estate расположен на участке площадью 9 акров (около 3,6 гектара). Он был спроектирован в 30-х годах прошлого века для президента кинокомпании Warner Bros Джека Уорнера. На территории есть широкие террасы, сады, несколько гостевых домиков, теннисный корт, поле для гольфа, передает РИА Новости. По мнению местного агента Курт Раппопорт по недвижимости, это один из самых красивых особняков в мире.



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Джефф Безоc купил один из красивейших особняков в мире

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