Квашеная капуста полезна для здоровья кишечника

13.02.2020, 6:30, Разное

Ученые сообщают, что квашеная капуста полезна для улучшения состояния кишечника, как и другие пищевые продукты, полученные путём ферментации. Благодаря новому исследованию сам механизм работы клеток этого органа был более широко освещён с точки зрения уникальных для людей процессов.
Как выяснилось, клеточный рецептор HCA3 представляет собой ключ к пониманию полезности квашеной капусты с точки зрения влияния на состояние кишечника. Он имеет высокий уровень восприятия к одному из побочных продуктов деятельности молочнокислых бактерий D-PLA.

Авторы исследования отмечают, что имеется высокая уверенность в действии указанного рецептора для активации полезных и противовоспалительных эффектов от работы молочнокислых бактерий в пространстве кишечника. Квашеная капуста является одним из продуктов, которые прошли лактоферментацию. Сам процесс характерен для генерирования молочной кислоты натуральными бактериями, которые поглощают крахмал с сахаром. В процессе ферментации создаются жирные кислоты, пробиотики, витамины В, а также другие полезные вещества.



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Квашеная капуста полезна для здоровья кишечника

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