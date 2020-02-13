Мнение: «Довези меня до места, мразь»

13.02.2020, 6:25, Разное

Какая зачотная истерика. О том, что «вся Москва смотрит истерику в такси», узнал сегодня довольно необычным образом: об этом мне рассказали… журналисты. Но не посредством СМИ (как всем вам, дорогие друзья) — а по телефону! Натурально, позвонили в 9 вечера с РенТВ, долго извинялись, но слезно умоляли — дайте, пожалуйста, комментарий психолога! Мы к вам приедем! Когда, говорю, в 10 вечера приедете? Я еще до дома не доехал! (возвращался из Шоколадницы) — В пол-одиннадцатого приедем! Нам очень нужно, завтра в «Новостях» должен материал выйти!

Не сумел отбиться, так что в самом деле приехали, пришлось почти в ночи снова выходить из подъезда, давать «оценку эксперта». Заодно мне и этот ролик показали, с телефона. Я минут пять повыступал, несчастные корреспонденты остались ждать такси (!) — у них теперь даже служебных машин нет, прямо так с камерами и треногами по Москве мотаются. Ужас.

А я как обычно — только придя домой, понял, что наговорил им всякую ерунду, а главного-то и не сказал. Называется «прозрение на лестнице». Поэтому пишу этот пост, с горя — хоть сейчас скажу главную мысль.

То есть по девушке: понятно, что у нее классический «городской невроз», мгновенная дестабилизация и состояние аффекта. Да и мало можно найти мужчин, кто б не сталкивался хотя бы раз в жизни с таким проявлением женской/девичьей истерики. Приятного мало — причем понятно, что в таком состоянии сама женщина себя практически не контролирует.

Какие причины у такого явного срыва? Скорее всего — нервное истощение. Девушка слишком много на себя берет, и, видимо, у нее пропало ощущение, что она управляет собственной жизнью. Гнев-то ее, очевидно, по сути был направлен не столько на шофера, сколько на себя, шофер тут просто подвернулся, «подставился». И огреб.

Но что самое опасное для самой девушки в происходящем (помимо того, что ей могут впаять «нарушение общественного порядка» и, к примеру, посадить на 15 суток)? Вот это я не сказал, а это ведь самое интересное: дело в том, что ей-то самой после всего этого реально ПОЛЕГЧАЕТ. То, что она устроила — это ведь очень эффективная, на самом деле, эмоциональная разрядка. Неожиданные дивиденды от происшествия вполне может нечаянно огрести ее парень (если он у нее есть): сегодняшним вечером она вполне может быть тихой, мурлыкающей и спокойной, хотя и несколько отрешенной, а то и испуганной.

И вот это и опасно. Фактически, девица только что как будто попробовала наркотик у нас на глазах. Только он не химический, а эмоциональный. Но тоже очень действенный — позволяет через «выплеск» эмоций наконец «разгрузиться» и избавиться, пусть и на время, от тревожащих невротических переживаний.

Девица у нас на глазах «подсаживается» на новый способ разрядки. Если ей понравится, образуется типичная аффективная цепочка: «повод для агрессии — эмоциональный взрыв — расслабление и релакс». Это НАРКОТИК. И дальше она будет бессознательно искать его снова и снова — пока не попадет со своей истерикой в совсем уж неуместную ситуацию, к «не тем» людям. А поскольку в эти моменты девица сама себя почти не контролирует — припадок аффективной агрессии может закончиться для нее совсем печально. Попросту говоря — пришибут.

Это как с воровством. Почему нельзя воровать, даже если уверен, что тебя точно не поймают? Родители детям в таких случаях обычно говорят «все равно поймают!» — и бьют мимо. Ребенок-то вполне может еще раз проанализировать ситуацию и заключить, что «не поймают» — значит, МОЖНО. А дело ведь не в том, поймают или нет — а в опасности образования положительной обратной связи, положительного подкрепления: украл вещь, испытал приятное чувство риска, потом — радость от того, что все прошло безнаказанно. Соответственно, возникает соблазн «попробовать еще раз», потом — еще, и так до тех пор, пока действительно не поймают.

Девица в ролике распустила себя — и хуже всего, если ей это понравится. Тогда она рано или поздно нарвется.

Наркотики — страшное дело. Особенно те, которые мы делаем для себя сами.

Видео, кстати, наверняка станет вирусным. Почему? Потому что там свободное и максимально открытое выражение эмоций — для некоторых это практически порнография, даже круче любой порнографии. Они будут смотреть снова и снова — как умирающие от жажды в пустыне на ролик, где кто-то глотает полным ртом воду из кувшина.

У нас ведь к тому ж еще и страна северная, мрачная, с выражением эмоций вообще туго.