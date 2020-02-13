Мнение: О глупом жесте вздорной бабы

13.02.2020, 6:18, Разное



Фото © Reuters.

Одно драматичное, но всё же импульсивное движение – и…

И треснул мир напополам! Уютный, привычный, предсказуемый. Зато у тех, кто видят в женщинах вселенское зло, пожалуй, прибавилось аргументов. И особую прелесть составляет ровно то, что всё произошло в среде, где даже мановение ока и движение брови наперёд просчитывается и тщательно репетируется.

Ну и кто теперь посмеет возразить, что злейший враг феминизма – не #мужчина, а всё-таки #женщина?

Демонстративный жест нынешнего спикера американского Конгресса Нэнси Пелоси, показательно разорвавшей бумажный текст послания президента США Дональда #Трамп­а, несомненно, войдёт в анналы. Как грандиознейший эпик-фейл!

Не успел глава Белого дома предложить однопартийцам-республиканцам и оппонентам-демократам работать вместе на благо Америки, как разъярённая конгрессвумен демонстративно аннулировала его призыв. То ли мстя за провальный #импичмент, не поддержанный в Сенате, то ли просто выпуская пар.

Но в любом случае этот жест очков демократам не добавил. А супердед без особых усилий показал всей Америке, что на фоне традиционного вашингтонского истеблишмента он, не политик, но практик, единственная надежда среднего Джона.

Ну и последующие события на праймериз Демпартии наглядно показали, что та – в глубочайшем идейном кризисе. Уж если в бой идут одни старики (Пит Буттиджич не в счёт, он молод и к тому же гей и фрик), дела плохи. А коль скоро фаворитом становится престарелый социалист Берни Сандерс, можно сливать воду и тушить свет. Всё равно в ноябре демократам не светит…

Ну, разве что, супердед споткнётся.

А вы как думаете, не выстелил ли демарш Нэнси Пелоси ковровую дорожку Дональду Трампу на второй срок в Белом доме?