Конфликт в такси между пассажиркой и водителем закончился дракой

13.02.2020, 6:06, Новости дня

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Пассажирка напала на водителя столичного такси. Видеозапись появилась в Интернете. Таксист снял истерику на мобильный телефон. Видно, как женщина ругается, требует отвезти ее на место и бьет его.

По некоторым данным, дама вызвала машину, чтобы доехать до фитнес-центра. Скандал разгорелся из-за того, что водитель сначала ее долго ждал, из-за этого поездка немного подорожала. Произошел конфликт, в ответ на грубость таксист отказался везти пассажирку, сообщает телеканал "Россия 24".



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Конфликт в такси между пассажиркой и водителем закончился дракой

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