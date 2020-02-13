Глава лейбористов Корбин вступился за Ассанжа

13.02.2020, 6:06, Новости дня

Лидер британской оппозиционной партии Джереми Корбин похвалил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за разоблачение военных преступлений США. Он призвал премьер-министра королевства Бориса Джонсона прекратить экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты.

Корбин назвал договоренности Великобритании о выдаче Ассанжа американским властям — односторонними — и напомнил Джонсону о резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, по которой глава WikiLeaks не должен быть выдан США, сообщает телеканал "Россия 24".

"Глубокое неравенство с США будет раскрыто, когда суд решит, будет ли основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж экстрадирован в США по обвинению в шпионаже за разоблачение военных преступлений, убийства гражданских лиц и крупномасштабную коррупцию. Согласится ли премьер-министр с парламентским докладом, который будет направлен в Совет Европы, что против этой экстрадиции следует выступить, а права журналистов и осведомителей должны быть защищены на благо всех нас?", — сообщил Джереми Корбин.