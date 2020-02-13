10 самых популярных направлений для путешествий по России на 14 февраля

13.02.2020, 6:06, Новости дня

Эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню влюбленных назвали самые популярные направления для отдыха и путешествий вдвоем на 14 февраля.

Список был составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами.

Ниже мы расскажем о 10 самых популярных направлениях для путешествий в День всех влюбленных.

Феодосия

Феодосия – курортный город в Крыму. Здесь туристы тратят на проживание в среднем 1164,3 рублей в сутки и бронируют жилье на 2,4 ночи.

Анапа

Анапа – курортный город в Краснодарском крае, расположенный на побережье Черного моря. Здесь туристы тратят на проживание в среднем 1266,6 рублей в сутки и бронируют жилье на 4 ночи.

Алушта

Алушта — город-курорт на южном берегу Крыма. Здесь туристы в среднем бронируют жилье на 3 ночи и тратят 1333,6 рублей в сутки.

Краснодар

Краснодар — крупный экономический и культурный центр юга России. Здесь туристы готовы потратить на проживание в среднем 1478,5 рублей в сутки. Они также бронируют жилье в среднем на 2,4 ночи.

Сочи

Сочи — центр российского туризма, привлекающий не только российских, но и зарубежных путешественников. Туристы тратят здесь в среднем 1482,4 рублей в сутки на проживание. Они бронируют жилье в среднем на 4,4 ночи.

Севастополь

Севастополь — крупный исторический и культурный центр, город с множеством достопримечательностей и богатой экскурсионной программой. В Севастополе туристы тратят в среднем 1524,9 рублей в сутки на жилье. Они бронируют жилье в среднем на 3,4 ночи.

Ялта

Ялта — крупный курорт на южном берегу Крыма, туристический центр полуострова. Здесь туристы тратят на жилье в среднем 1581,4 рублей в сутки. Они бронируют жилье на 3,6 ночи.

Симферополь

Симферополь — еще один важный центр туризма в Крыму. Туристы готовы потратить в среднем1678,8 рублей в сутки на жилье. В среднем они бронируют жилье на 1,6 ночи.

Санкт-Петербург

Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов: Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект.

Здесь туристы тратят на жилье в среднем 2045,8 рублей в сутки и проводят 5,9 ночи.

Шерегеш

С начала 2000-х годов Шерегеш известен как горнолыжный курорт. За это время количество туристов, посещающих Шерегеш, увеличилось с 30 тысяч в год до 980 тысяч в год. Они тратят на проживание в среднем 7328,7 рублей в сутки и проводят здесь 2,9 ночи.