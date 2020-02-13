Хет-трик Пастрняка принес «Бостону» победу над «Монреалем» Ковальчука

13.02.2020, 6:06, Новости дня

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Матчем между "Бостон Брюинз" и "Монреаль Канадиенс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Мишки" дома обыграли канадский клуб со счетом 4:1. У победителей хет-трик оформил Давид Пастрняк.

Благодаря трем заброшенным шайбам чешский форвард "Бостона" вышел на первое место в списке снайперов нынешнего сезона. На его счету теперь 41 гол. У Александра Овечкина и Остина Мэттьюса, делящих второе и третье места, по 40 шайб.

Также за победителей отличился Патрис Бержерон. У гостей единственный гол оказался на счету Марко Сканделлы. Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук провел на льду 20 минут 17 секунд, однако результативными действиями отметиться не сумел.



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Хет-трик Пастрняка принес «Бостону» победу над «Монреалем» Ковальчука

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