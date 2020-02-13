Ведущая прототипа «Док-Ток» назвала программу Собчак и Гордона «низкокачественным шоу»

13.02.2020, 6:04, Разное

Несколько дней назад на Первом канале показали первый выпуск программы «Док-Ток» Ксении Собчак и Александра Гордона. Ведущая прототипа данной передачи, более года транслирующейся на RTVI, Ольга Арлаускас заметила, что «аналог» не соответствует заявленному ранее формату и является «низкокачественным шоу».
По словам ведущей Doc Talk, Ксения Собчак позиционировала свою программу как «интеллигентное и вдумчивое» обсуждение актуальных тем. Однако то, что увидели зрители, по мнению Ольги Арлаускас, не соответствует этому определению и не имеет ничего общего с документальным кино. В «Док-Ток» показали «небрежное отношение к драмам живых людей», сняв материал со статистами и по сценарию, причём всё получилось «низкокачественным» и чем-то напоминает шоу Андрея Малахова, несколько лет назад выходившее на Первом канале.

Ведущая «прототипа» в беседе с журналистами интернет-портала New Inform констатировала, что высказанное ею мнение – сугубо личное, поэтому ответить на вопрос о том, как поступит руководство RTVI с «украденными» авторскими правами, она сказать не может. Арлаускас и дальше продолжит работать над своей программой, а вот зрители смогут сами определять, какой формат им ближе и интереснее.



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Ведущая прототипа «Док-Ток» назвала программу Собчак и Гордона «низкокачественным шоу»

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