Посольство РФ призвало Турцию определиться с отношением к США

13.02.2020, 5:44, Новости дня

Российское посольство в Анкаре опубликовало пост, в котом призвало граждан Турции решить, следует ли считать Соединенные Штаты союзниками.

К записи, размещенной посольством на своей странице в Twitter, прикреплены две иллюстрации. Одна из них представляет собой фото госсекретаря США Майкла Помпео с цитатой о гибели турецких военных при атаке в сирийском Идлибе: «Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Турцию, которая потеряла в этой атаке своих военных».

Вторая картинка – инфографика Анатолийского агентства с данными о помощи США курдским «Силам народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористической группировкой. Иллюстрации сопровождает подпись «Судите сами».

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты не собираются вмешиваться в ситуацию в сирийской провинции Идлиб и отправлять войска в конфликт, «который не имеет [к США никакого] отношения».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал скоординированный ответ США и Турции на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, зачем Турция втягивает НАТО в войну в Сирии.