Личное: Женщина, которая боится стареть

13.02.2020, 5:40, Разное

Наша баба страшно боится, что в ней не признают девочку. Ну, или хотя бы девушку лет 27. Расскажу — точнее, покажу — на примере.

Смотрите, какая приятно выглядит Яна Рудковская на этой фотографии:



Фото: Соцсети

Да, зрелая женщина. Да, на девушку — ну, никак не тянет. Однако и ржать над ней тоже не хочется. Обычная, нормальная женщина. Не отталкивает.

Однако в таком адекватном состоянии Яна пребывает редко.

Всё чаще Рудковская и норовит избежать лишней, по её мнению, одежды и доказать всему миру, что она — всё ещё факбл.

Представьте, насколько бы лучше смотрелась Яна, если бы скрыла свой подмышечный целлюлит под рукавами.



Фото: Соцсети

Согласны?

Или вот эти её нелепейшие мини-платья девочки-припевочки.



Фото: Соцсети

Ну, зачем открывать морщинистые колени? Какой в этом сакральный смысл?

А теперь посмотрите на те редкие кадры, на которых Яна предстают одетой в соответствии со своим возрастом: писька в подмышечной впадине, старушечьи колени — всё это скрыто под одеждой.



Фото: Соцсети

И сразу вместо закомплексованной, возрастной клуши, отчаянно цепляющейся за образ нимфетки, мы видим нормальную с виду женщину, не так ли?

Узнали в себе Яну?

Почему вас так пугает собственный возраст? Что в нём такого страшного?

Я вас слушаю очень внимательно.