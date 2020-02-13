Госсекретарь Помпео посетит Европу, Африку и Ближний Восток

13.02.2020, 5:30, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео в среду начал турне, в ходе которого глава Госдепартамента посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии, а также Сенегал, Анголу, Эфиопию, Саудовскую Аравию и Оман. В центре внимания во время визита будут находиться вопросы безопасности, экономических связей и общих ценностей.

На Мюнхенской конференции по безопасности Помпео и лидеры мировых государств, скорее всего, затронут тему коронавируса, попытки остановить кровопролитие в Афганистане, ситуацию с безопасностью в Ираке и иранскую угрозу.

Майк Помпео впервые посетит, в качестве главы Госдепартамента, страны Африки к югу от Сахары. Африканское турне начнется с Сенегала. Высокопоставленные представители Госдепартамента сообщили журналистам, что США уже в течение 60 лет поддерживают дипломатические отношения с Сенегалом. Дакар разделяет демократические ценности, которых придерживается Вашингтон.

«Сенегал – чрезвычайно сильный партнер Соединенных Штатов в сфере безопасности. Особенно учитывая… терроризм, проблемы с конфликтами, происходящими в этом регионе, Сенегал – абсолютный оплот [безопасности]», – подчеркнули в Госдепартаменте. В ведомстве добавили, что Дакар «экспортирует стабильность вместо нестабильности», и подчеркнули толерантность сенегальского общества, которое во многих смыслах можно считать ролевой моделью для всего континента. Помпео планирует встретиться с президентом Сенегала Маки Саллом.

Затем Помпео посетит Анголу. Представители Госдепартамента высоко оценивают действия президента Жуана Лоуренсу, который провел в стране экономическую и политическую реформы, ведет борьбу с коррупцией и обладает сильным влиянием на весь регион. Ожидается, что Помпео предложит Анголе поддержку со стороны США для демократизации и борьбы с коррупцией – основных задач, над которыми работает нынешний ангольский президент, возглавивший страну после ухода предыдущего лидера страны – Жозе Эдуарду душ Сантуша, который правил Анголой с 1979 по 2017 годы.

Из Луанды глава Госдепартамента отправится в Аддис-Абебу, столицу Эфиопии, где проведет переговоры с премьер-министром Абием Ахмедом и президентом Сахле-Ворк Зевде. Помпео обсудит с руководством страны совместные усилия по налаживанию стабильности и поддержке политических и экономических реформ в Эфиопии.

В Аддис-Абебе Помпео также встретится с председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.

Затем госсекретарь отправится в Саудовскую Аравию, где у Помпео намечены встречи с руководством королевства, на которых речь пойдет о двусторонних отношениях, региональных проблемах, в том числе об иранском влиянии в регионе, эскалации насилия в Йемене и соблюдении прав человека в Саудовской Аравии.

Последняя остановка будет сделана в Мускате, столице Омана. Госсекретарь выразит свои соболезнования в связи со смертью султана Кабуса бин Саида и встретится с новым оманским султаном Хайтамом бин Тариком. По словам представителя Госдепартамента, для госсекретаря этот визит станет «возможностью… подчеркнуть устойчивое партнерство США с Оманом и наше желание продолжать наше крепкое двустороннее сотрудничество».