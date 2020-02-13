Лимузин Николая Баскова выставлен на торги со стартовой стоимостью в 45 000 долларов

13.02.2020, 5:21, Разное

Роскошный Cadillac, являющийся собственностью популярного исполнителя Николая Баскова, уже 15 февраля будет продан в рамках аукциона. Среди других лотов стоит выделить лимузин, на котором Юрий Гагарин был доставлен в Кремль через несколько дней после полёта в космос.
На аукционе «Литфонд» уже через несколько дней будет продан автомобиль известного исполнителя Николая Баскова. Данную информацию недавно подтвердил и его генеральный продюсер Борис Шпигель. Начальная стоимость транспортного средства – около 45 000 долларов. В продаже также появится Bentley S1 1958 вместе с Ferarri 308 GTS 1983 года.

ЗИЛ-111В, собранный почти 60 лет назад, также является одним из лотов. Всего в продаже появилось лишь 12 экземпляров. К слову, именно на этом автомобиле в 1961 году Юрий Гагарин был доставлен в Кремль. О стоимости редких лотов информации пока не предоставлено.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Лимузин Николая Баскова выставлен на торги со стартовой стоимостью в 45 000 долларов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Перед визитом Путина саперы на дне Балтийского моря обнаружили минное поле

30.01 / Мнение: Охота с луком разрешена, спасение собаки по-русски и Арбидол против ОРВИ

26.12 / Врачи: Причиной смерти Галины Волчек стал отек мозга и легких

18.12 / Отказались от России: стало известно о судьбе Скрипалей после отравления

27.12 / Специалисты Cancer Research UK считают болезненность и опухание живота симптомом рака печени

18.01 / Ученые назвали продлевающие жизнь вкусные продукты

18.12 / «Где взять деньги?» Зеленскому задали неудобный вопрос о пенсии — видео

17.12 / Евгений Плющенко публично осадил хореографа Этери Тутберидзе

12.12 / В Антарктике бесследно пропал чилийский военный самолет с 38 пассажирами и членами экипажа

19.12 / Актер Алексей Панин обрушился нецензурной бранью на таксиста в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика