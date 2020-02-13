Лимузин Николая Баскова выставлен на торги со стартовой стоимостью в 45 000 долларов

13.02.2020, 5:21, Разное

Роскошный Cadillac, являющийся собственностью популярного исполнителя Николая Баскова, уже 15 февраля будет продан в рамках аукциона. Среди других лотов стоит выделить лимузин, на котором Юрий Гагарин был доставлен в Кремль через несколько дней после полёта в космос.

На аукционе «Литфонд» уже через несколько дней будет продан автомобиль известного исполнителя Николая Баскова. Данную информацию недавно подтвердил и его генеральный продюсер Борис Шпигель. Начальная стоимость транспортного средства – около 45 000 долларов. В продаже также появится Bentley S1 1958 вместе с Ferarri 308 GTS 1983 года.

ЗИЛ-111В, собранный почти 60 лет назад, также является одним из лотов. Всего в продаже появилось лишь 12 экземпляров. К слову, именно на этом автомобиле в 1961 году Юрий Гагарин был доставлен в Кремль. О стоимости редких лотов информации пока не предоставлено.