Коко Роша раскрыла необычный способ, как заставить детей есть здоровую пищу

13.02.2020, 5:13, Разное

Модель Коко Роша активно занимается спортом, пропагандирует ЗОЖ и уже много лет придерживается вегетарианства. Будучи матерью двоих детей, она решила, что и они во что бы то ни стало должны быть на «зеленой стороне». В интервью Us Weekly Коко рассказала, как ей удается заставить детей есть так много овощей, как бы ей того хотелось.

У меня есть один секрет. Он очень необычный. Я уверена, что они никогда не будут бояться зеленой пищи, потому что… всю их еду я делаю зеленой. Всю! Их блинчики зеленые, все их напитки зеленые. Я добавляю везде немного шпината. Благодаря этому моя дочь уже искренне любит спаржу, потому что думает, что она такая же вкусная, как ее зеленые чипсы.

Коко Роша с дочерью АйониКликните на фото для просмотра галереиКоко Роша с мужем и детьмиКоко Роша прививает дочери не только правильную систему питания, но и любовь к своей профессии. Едва дочь появилась на свет, Коко завела для нее персональную страницу в Instagram. В первой журнальной съемке Айони снялась через 4 месяца после рождения — вместе с мамой она позировала для издания Fashion Magazine, а в возрасте двух лет — дебютировала на подиуме на показе Jean Paul Gaultier

Даутцен Крез как-то сказала, что не хочет модельной карьеры для своих детей, видимо, у нее есть свои причины так говорить. Я не считаю правильным, если я, будучи образцом для подражания для своего ребенка, категорически скажу «нет» на его желание стать моделью,

— рассказывала Коко Роша.

Вчера Коко с дочерью Айони вместе посетили показ Vera Wang в рамках Недели моды в Нью-Йорке. За кулисами шоу они устроили забавную фотосессию, доказав, что мода и беззаботное детство совместимы, главное — не лишать детей возможности немного повеселиться.

Коко Роша с дочерью на показе Vera Wang

Напомним, Коко Роша и ее супруг Джеймс Конран поженились 9 июня 2010 года. Торжество прошло в старинном французском замке, где Джеймс некогда сделал возлюбленной предложение. Спустя четыре года брака они сообщили радостную новость — Коко беременна, а 28 марта 2015-го модель родила дочь, которую назвали Айони Джеймс Конран. В апреле 2018-го на свет появился сын пары Ивер Имес Конран.



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Коко Роша раскрыла необычный способ, как заставить детей есть здоровую пищу

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