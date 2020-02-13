23-летнего племянника Кадырова назначили главой Совбеза Чечни

13.02.2020, 5:04, Новости дня

23-летнего племянника главы Чечни Рамзана Кадырова – Хамзата Кадырова – назначили главой Совета безопасности республики. Ранее он занимал должность главы Курчалоевского района.

Об этом написал префект Шалинского района, двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов в своем инстаграме.

После того, как об этом написали Кавказ.Реалии, Турпал-Али Ибрагимов удалил свой пост. В редакции остался его скриншот.

В пресс-службе главы и правительства ЧР опровергать сообщение о назначении не стали, однако воздержались от ее подтверждения, сославшись на то, что «это только предварительная информация».

23-летний Хамзат Кадыров окончил Центароевскую школу хафизов и факультет госуправления Чеченского госуниверситета. С июня 2018 года он возглавлял администрацию Курчалоевского района.

Глава Совбеза – еще один член семьи Кадырова во властных структурах региона.

Зулай Кадырова (Закриева), сестра Кадырова, занимает должность помощника главы республики,

Зарган Кадырова (Черхигова), еще одна сестра Кадырова, является его помощником по дошкольному образованию,

супруга Кадырова Медни Кадырова является вице-президентом Регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова,

четвероюродный брат Кадырова Хас-Магомед Кадыров занимает пост мэра города Аргун,

троюродный брат главы Чечни Висит Кадыров – еще один его помощник,

четвероюродный брат Кадырова Адам Делимханов – депутат Госдумы РФ,

другой четвероюродный брат, генерал-майор Алибек Делимханов, – замкомандующего Северокавказским округом войск национальной гвардии РФ [Росгвардия],

четвероюродный брат Шарип Делимханов, генерал-майор полиции, занимает пост начальника управления ФСВНГ РФ по ЧР,

другой четвероюродный брат Амхад (Сурхо) Делимханов, также работает в структурах МВД,

двоюродный брат Кадырова Идрис Байсултанова – министр образования и науки,

племянник Ибрагим (Якуб) Закриев, сын сестры Кадырова, занимает пост мэра Грозного,

племянник Идрис Черхигов – начальник Управления ГИБДД МВД по ЧР,

муж сестры Рамзана Кадырова Рамзан Черхигов – министр транспорта Чечни,

муж другой сестры Кадырова, Салман Закриев, – зампредседатель парламента Чечни,

муж дочери Кадырова Висхан Мацуев – руководитель миграционного управления Чечни,

муж еще одной родственницы Кадырова Иса Тумхаджиев – заместитель председателя правительства Чечни.

Помимо этого, важные посты в Чечне занимают:

Асланбек Айдамиров, брат жены Кадырова, – зампредседателя парламента ЧР,

Руслан Алханов, свекор дочери Кадырова, – глава МВД Чечни,

Сахаб Закриев, брат зятя Кадырова, – глава администрации Гудермесского района,

Аймани Кадырова, мать Рамзана Кадырова, – президент Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова,

Хож-Ахмед-Хаджи Кадыров, двоюродный дядя Кадырова, – председатель Совета алимов СКФО и ЧР,

Шахмомед Кадыров, троюродный дядя Кадырова, – директор крупнейшего оптового рынка Чечни «Беркат»,

Абусупьян Дааев, двоюродный брат Кадырова, – замдиректора «Роснефти» в Чечне.