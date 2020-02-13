«Левада»: уровень доверия россиян к Путину с 2017 года упал почти в два раза

13.02.2020, 5:04, Новости дня

За последние четыре месяца уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину снизился на 4 процентных пункта – до нынешних 35% против 39% в сентябре 2019 года.

Если сравнивать с ноябрем 2017 года, рейтинг доверия упал практически в два раза – тогда был 59%. Об этом говорится в последнем опросе «Левада-Центра».

Причиной падения доверия к Путину является длительная неудовлетворенность ситуацией в России, считает директор «Левада-Центра» Лев Гудков. «Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать», – отметил он.

В доверии за последние четыре месяца также потерял экс-премьер Дмитрий Медведев – с 9% до 5%, а к министру обороны Сергею Шойгу доверие наоборот выросло – с 13% до 19%, к главе МИД Сергею Лаврову – с 14% до 17%.

Новому главе правительства Михаилу Мишустину доверяют 3% опрошенных, не доверяют 4%.

Во время опроса о доверии к политикам «Левада» дает респондентам возможность самостоятельно перечислить деятелей, варианты ответа не предлагаются.

В мае 2019 года ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому рейтинг доверия президенту России упал до нового минимума – 31,7%. Это минимальный показатель за 13 лет.

Спустя несколько дней после публикации результатов опроса пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от ВЦИОМ объяснения о «корреляции данных». «Как может падать рейтинг доверия и при этом расти электоральный рейтинг?» – сказал Песков.

31 мая ВЦИОМ обновил методику подсчета доверия политикам. По новой методике сбора данных рейтинг Путина составил 72,3%, в то время как недоверие президенту России выразили 23,7%.

В ноябре 2019 года симпатии россиян к Владимиру Путину снизились – сейчас с симпатией к российскому президенту относятся 24% респондентов.