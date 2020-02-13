Эксперты: Конец света в 2020 году состоится из-за парада планет

13.02.2020, 5:04, Разное

Эксперты предсказали «очередной» конец света уже осенью нынешнего года. На этот раз апокалипсис должен произойти из-за парада планет. В результате нахождения Меркурия, Венеры, Земли и Марса на единой линии на нашей планете произойдут глобальные катаклизмы.

По словам уфологов, конец света состоится в сентябре 2020 года из-за грядущего парада планет, описанного еще в древние время. Напомним, что во время данного астрономического явления планеты (как минимум 4), находятся довольно близко друг к другу, однако это событие фиксируется лишь 1 раз в миллионы лет. Несмотря на то, что некоторые эксперты видят связь между парадом планет и будущими глобальными катаклизмами на Земле, данное предположение не имеет под собой оснований, ведь другие космические объекты имеют минимальное гравитационное воздействие на нашу планету.

К слову, такой же сценарий предсказывали и год назад. Неудивительно, что в назначенный срок ничего не произошло. Ученые уверяют, что и в нынешнем году апокалипсиса также ожидать не стоит.